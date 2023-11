Mehl: Forberedt på å stenge Russland-grensa på kort varsel

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Finland sa torsdag at de natt til lørdag vil stenge fire av ni grenseoverganger til Russland. Årsaken er at svært mange asylsøkere har krysset den russiske grensa til Finland den siste tiden.

Mehl sier til NTB at norske myndigheter er oppmerksomme på situasjonen Finland nå opplever, men at Norge hittil ikke har opplevd den samme pågangen ved grensa som Finland.

– Vi opplever ikke noen unormal trafikk over Storskog per nå. Trafikken er veldig lav og har vært lav i hele høst, sier justisministeren.

Finlands statsminister Petteri Orpo sa tirsdag at russiske grensemyndigheter har begynt å slippe gjennom folk til den finske grensen som ikke har nødvendige dokumenter. Han sa også at russiske grensevakter har eskortert og transportert folk til grensa.

– Migrasjon kan brukes som et virkemiddel for å skape uro, og det er et scenario som vi har beredskap for, sier Mehl.