Mann skal ha truet med å bombe politistasjon

En mann i 40-årene fra Fredrikstad er tiltalt for å ha kommet med trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

I sommer skal han ifølge tiltalen ha ringt til Øst politidistrikts avdeling for pass og ID i Lillestrøm og sagt til en saksbehandler at han skulle drepe saksbehandleren som var ansvarlig for hans sak på avdeling for førerkort.

Ifølge politiet sa han også at han skulle bombe politistasjonen, samt at han skulle ta sitt eget liv og ta med seg både saksbehandleren på førerkortavdelingen og personen han snakket med på telefon.

Mannen er også tiltalt for en rekke brudd på vegtrafikkloven. I løpet av 2021 skal han ifølge politiet ha blitt tatt for å kjøre uten førerkort tre ganger. Den ene gangen var han dessuten påvirket av narkotika.

Rettssaken mot mannen går i Søndre Østfold tingrett i januar.

