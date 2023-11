Mann ble siktet for seksuallovbrudd mot 23 barn - nå er han løslatt av politiet

Den 9. februar 2023 ble en mann i 30-årene fra Østfold pågrepet av politiet.

Mannen var leder av en fritidsklubb og hadde flere frivillige verv og roller der han jobbet tett på barn.

Han er nå siktet for grov voldtekt av barn under 14 år og fremstilling av materiale som seksualiserer barn. Politiet mener mannen har produsert overgrepsmateriale av minst 23 barn.

I dag formiddag slapp mannen ut av fengsel, hvor han hadde sittet i varetekt siden pågripelsen.

– Han er glad for å endelig bli løslatt, forteller Espen Wangberg, mannens forsvarer, til Dagsavisen.

Forsvarsteamet til den siktede har tidligere uttrykt bekymring for mannens helse i fengselet, og har også hevdet at han har mottatt trusler fra medinnsatte. Grunnen til at han nå ble løslatt, er derimot en annen.

Politiet anser det nemlig ikke lenger som forholdsmessig å holde mannen fengslet.

– Det utelukkes ikke at det kan finnes mer egenprodusert overgrepsmateriale på siktedes datalagringsenheter. Det er likevel et krav om at en varetektsfengsling skal være forholdsmessig. Ut ifra bevisbildet slik det fremstår nå vurderer politiet at faren for bevisforspillelse er så lav at det ikke gir grunnlag for videre fengsling, skriver politiadvokat Christer Havig-Lundén i en pressemelding.

Bekymret for at han skulle kontakte de fornærmede

Han forteller at hensynet til alle de fornærmede i saken har blitt vurdert i forkant av løslatelsen.

– Vi gjør alt for at dette ikke skal ikke påvirke de fornærmede. Derfor har vi gitt siktede besøks- og kontaktforbud i ett år, sier politiadvokat Havig-Lundén til Dagsavisen.

Forsvarer Espen Wangberg forteller at mannen er glad for å ha blitt løslatt før saken er ferdig etterforsket. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Faren for bevisforspillelse og vitnepåvirkning har også blitt vurdert.

Da varetektsfengslingen av mannen sist ble forlenget, anså både politiet og tingretten at det fortsatt var fare for bevisforspillelse. Derfor ble mannen gitt brev- og besøkskontroll i fengselet.

– Det er fortsatt nødvendig å hindre at siktede kommuniserer med personer utenfor fengslet på en måte som kan påvirke deres forklaring og vanskeliggjøre etterforskningen, står det i kjennelsen fra 21. september.

Likevel får han nå være en fri mann. I hvert fall fram til saken eventuelt ender opp i retten, eller hvis politiet skulle komme over noen nye bevis som gir grunn til varetektsfengsling.

[ «Maria» forsøkte å advare om mannen allerede i 2019: – Hvis de hadde hørt på meg, ville det ikke ha skjedd noe ]

Vil ikke møte ham på gata

Nikolai Dericq Paasche er bistandsadvokat for flere av de fornærmede i saken. Han ønsker ikke å kommentere løslatelsen, utover at den sannsynligvis vil påvirke mange av barna han representerer.

– Det er flere av de fornærmede som tidligere har uttrykt bekymring for å møte ham ute, sier bistandsadvokaten.

Mannens forsvarer mener de derimot ikke trenger å bekymre seg for at det skal skje.

– Han har tenkt til å sørge for å unngå å være på steder hvor det er risiko for å møte noen av dem, sier Wangberg.

Den siktede har i tidligere fengslingsmøter fortalt at han ønsker å flytte, for å distansere seg fra sitt tidligere liv og av hensyn til de fornærmede barna i saken.

Mannen har sittet i varetekt siden februar. I dag ble han løslatt fra Halden fengsel. (Kenneth Stensrud)

[ Moss kommune opprettet en hjelpetelefon på bakgrunn av pågripelsen ]

Må gjennomgå opp mot 45 TB med data

Ved forrige fengslingsmøte ble det kjent at politiet hadde gjennomført over 50 vitneavhør.

Grunnen til at etterforskningen tar så lang tid, er fordi politiet har beslaglagt en uvanlig stor mengde med data lagret på såkalte NAS-bokser. Dette er lagringsenheter som, i motsetning til vanlige harddisker, er koblet til et nettverk i stedet for én enkelt datamaskin. Til sammen har politiet beslaglagt sju NAS-bokser som den siktede selv har anslått inneholder opp mot 45 TB med data som skal stamme fra inntil 20 år tilbake i tid.

Politietterforskerne som jobber med digitale beslag har beskrevet mengden med data i denne saken som svært omfattende.

Sju måneder etter at mannen ble pågrepet, hadde politiet kun blitt ferdige med å gjennomgå to av de sju NAS-boksene. På disse to, som skal ha vært de med størst lagringskapasitet, ble det funnet nærmere 40.000 bilde- og videofiler som politiet har kategorisert som overgrepsmateriale av barn. Mannen har innrømmet at han lastet dette ned fra nettet.

[ Politiet finner nye fornærmede på enhetene til overgrepssiktet ]

Skal ha filmet lettkledde barn på strand

På mannens lagringsenheter har ikke politiet bare funnet nedlastet overgrepsmateriale av barn. De har også funnet det de anser som egenprodusert materiale.

Politiet mener nemlig at mannen har smugfilmet flere av de mindreårige jentene tilknyttet fritidstilbudet som han var leder for. Jentene skal både ha blitt filmet i fritidstilbudets lokaler og på en strand. Disse filmene skal etter det Dagsavisen erfarer fremstille barna på en seksualisert måte og være laget uten barnas viten og vilje.

Produksjonen av disse filmene skal ha skjedd i løpet av 2022. Mannen ble pågrepet den 9. februar 2023.

Da hadde flere personer, over lang tid, allerede forsøkt å slå alarm om mannen.

Dagsavisen snakket med to av dem, som kritiserte kommunen og politiet for å ikke ha tatt varslene på alvor.

– Det er mange voksne mennesker som har stått på sidelinja og latt dette skje, sa den ene.

Da hun blir kjent med nyheten om løslatelse, reagerer hun med vantro og sinne.

– Jeg synes det er sinnssykt. Det føles urettferdig at folk som har gjort mindre alvorlige ting fortsatt må sitte fengslet, mens han får slippe fri, sier hun i en kommentar til Dagsavisen.

---

Dette er saken

9. februar 2023 ble en mann i 30-årene fra Østfold pågrepet og siktet for besittelse av overgrepsbilder av barn.

Kort tid etter ble siktelsen også utvidet til å gjelde grov voldtekt av barn, etter at mannen i avhør erkjente seksuell omgang med en 13 år gammel jente.

Siden da har siktelsen blitt utvidet en rekke ganger. Totalt har politiet identifisert 23 barn som mannen skal ha produsert overgrepsmateriale av.

Mannen var leder for et fritidstilbud og hadde i årene før pågripelsen en rekke sentrale verv i ulike frivillige organisasjoner, hvor han jobbet tett på barn.

Torsdag 2. november ble mannen sluppet ut av varetektsfengsling mens politiet fortsetter å etterforske saken.

---

[ Tidligere sogneprest fikk redusert straff for barneovergrep ]

[ Her viser sjåføren fingeren til fotoboksen i 189 km/t ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen