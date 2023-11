Aleksander (23) vil være en motvekt til influenserne: Hyller åtte til fire-livet

– Det er ikke noe å legge skjul på at sosiale medier er fylt med urealistiske forventninger som presses på unge voksne, sier Aleksander Mellum.

I sosiale medier markedsføres kryptosalg, «finansguruer» og oppskrifter på hvordan man blir millionær før man fyller 25, særlig mot tenåringsgutter.

– Om man blar gjennom TikTok eller Instagram kan det dukke opp en eller annen, som ligger på stranda i Monaco med laptopen i fanget, bor i villa og kjører luksusbåt. Det ser jeg gutter tar til seg.

Tjuetreåringen gjør nå opprør mot dette. Mellum er en helt vanlig fyr, i en helt vanlig jobb.

Titusener av unge nordmenn følger med når han deler hverdagslivet sitt på sosiale medier. Og budskapet til Mellum er klart og tydelig:

– Normaliser det å ha vanlige jobber og vanlige utdanninger.

Se hva Aleksander Mellum deler fra jobbhverdagen på TikTok:

Finne sin egen suksess

Da Mellum var tjue og nyutdannet rørlegger leide han leilighet. Ifølge det han så på sosiale medier var dette å henge bak sine jevnaldrende.

Han tror hovedgrunnen til at flere unge ser opp til finansguruer er fordi de er gode til å markedsføre seg selv.

– Samtidig har ikke unge sett hverdagen enda. Man bor hjemme hos mamma og pappa, og tenker ikke på at det å skulle bli rik er vanskelig. Finansguruene er flinke til å argumentere for at det skal være så lett, noe det i realiteten ikke er.

Derfor legger Mellum nå ut videoer på plattformen TikTok som viser det totalt motsatte – en ung fyr som er stolt over rørleggerfaget og lever et normalt liv.

Dette er også noe han nylig frontet i et debattinnlegg på VG.

– Jeg prøver å formidle at du ikke må dit disse influenserne er. Mest sannsynlig har de ikke den livsstilen de viser heller, sier Mellum.

– Din definisjon av suksess er noe du må komme fram til selv her i livet.

Aleksander Mellum selger rørkomponenter hos Ahlsell i Fredrikstad. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

[ Forvirret av pensjon? Her er en oversikt ]

Dyrker hverdagen

Vekkerklokka ringer sju. Kaffen brygges og Mellum hiver innpå, trøtt som juling. Han står i bilkø på vei til jobb, før han kommer inn på kontoret til Ahlsell i Fredrikstad.

Dette deler han på sosiale medier uten filter.

– Det er vi som sørger for at du har et kjøkken du kan få varmtvann fra, toalett du kan gå på do i og ikke minst vannbåren varme, som gjør at du varme i gulvet. Uten oss hadde det ikke vært mye vann i norske hjem.

Mellum har en enorm yrkesstolthet over rørleggerfaget og setter det høyt på lista over samfunnskritiske yrker.

Tidligere jobbet han som rørlegger. Nå sitter han på kontor og selger rørkomponenter.

Det er fordeler med en åtte til fire-jobb, mener Aleksander Mellum. (Jonas Fagereng Jacobsen /FriFagbevegelse)

Når klokka bikker 16 blank trekker han hjemover. Fordelene med en åtte til fire jobb er også noe han deler på TikTok.

– Jeg har veldig trygge rammer. Jeg vet hva lønna er, jeg vet arbeidstimene, jeg kan legge opp dagene mine og ikke stresse med betaling av regninger neste måned.

Fagforeningsmedlem er han imidlertid ikke, men han forteller litt lattermildt at søsteren hans så sent som i går ga beskjed om at han måtte bli LO-medlem.

Aleksander Mellum snakker varmt om å ha en vanlig jobb på TikTok:

[ Politiker googlet forbrukslån. Det som skjedde etterpå, gjør ham forbannet ]

Uten mål og mening?

De fleste av videoene Mellum legger ut har rundt 30.000 visninger.

Mange setter pris på det han deler, mens andre ikke ser fristelsen med den rutinemessige jobbhverdagen.

– Jeg har jo blitt kalt «hele Norges NPC», som står for non-player character. Det er da definisjonen på en som flyter gjennom livet uten mål og mening, ler Mellum.

Disse negative kommentarene kjenner han seg ikke igjen i. Selv kaller han seg heller ambisiøs. Akkurat nå tar han videreutdanning som KEM-ingeniør, slik at han kan bli enda bedre i faget sitt.

Overvekten av tilbakemeldingene er riktignok positive. Folk liker det han legger ut og at han viser en vanlig hverdag de kan kjenne seg igjen i.

– Jeg får ti-tolv meldinger om dagen fra folk som setter pris på det jeg legger ut og håper jeg fortsetter. Det motiverer veldig, sier Mellum.

Overvekten av tilbakemeldingene er positive, forteller Mellum. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

[ Morten ble forsøkt sparket av McDonald’s – så klarte han det «umulige» ]

Heller jobb en jubileumsfeiring

Når vi møter ham er det nøyaktig en måned siden han la ut sin aller første video på TikTok.

Følgerskaren har vokst raskt, men jubileet skal ikke feires. Dagen tilbringes heller inne på jobb i et behagelig kontor og vinduer med god utsikt.

Så bikker klokka fire og arbeidsdagen er over. En kjapp biltur senere er han på butikken for å få tak i litt frossenpizza, før bilen vender snuta hjemover.

Følgerskaren har vokst raskt, men jubileet skal ikke feires. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

– Føler du deg som influencer nå da?

– Jeg vil heller kalle meg outfluencer. Jeg gjør jo det motsatte av det kanskje andre influencere gjør, sier Mellum.

[ En enkel brødskive til middag blir noen ganger løsningen for Ali ]

[ Jagland kritiserer dagens politikk: – Overser vanlige folks behov ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!