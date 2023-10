Regjeringen kutter i støtten til syns- og funksjonshemmede

Videreføringen av dagens beløp betyr at satsene for rundt 130.000 stønadsmottakere ikke blir justert i takt med den forventede prisveksten på 3,8 prosent neste år, melder NRK.

Staten sparer 60 millioner kroner på grepet. Forslaget vekker sterke reaksjoner hos budsjettpartner SV.

– For meg er det uforståelig at en sosialdemokratisk ledet regjering følger i Erna Solbergs fotspor, med usosiale kutt for de som er i en veldig sårbar situasjon og har store ekstra utgifter knyttet til nedsatt funksjonsevne eller sykdom, sier stortingsrepresentant for SV og leder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård.

Det er en klar årsak til at regjeringen har valgt å ikke prisjustere fire av satsene i grunnstønaden, ifølge Ole André Myhrvold er Senterpartiets nye finanstopp på Stortinget.

– Disse gruppene fikk et ekstraordinært påslag så sent som 1. juli i år. Det var nettopp fordi vi ser at det er krevende tider også for de gruppene her, sier han. Han minner også om at regjeringen har prisjustert satsene i gruppe 5 og 6.

