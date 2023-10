Alliansen mister statsstøtten

Et ferskt vedtak fra Partilovnemnda slår fast at «Alliansen – Alternativ for Norge» ikke oppfyller minstekravene for å motta statlig partistøtte, ifølge nettavisen.

Partiet, som ledes av Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har siden 2017 fått om lag 1,5 millioner kroner i partistøtte.

«Tross sin status som registrert politisk parti, fremtrer det snarere som drevet av én person som benytter tilskudd etter partiloven til å finansiere virksomhet som han selv initierer og driver», konkluderer nemnda.

Bakgrunnen er brudd på den såkalte signaturplikten i partiloven. Den skal sikre at andre enn lederen går god for økonomirapporteringen, og at den er forankret i en partiorganisasjon.

Lysglimt Johansen har ingen kommentar til vedtaket, som ikke kan påklages.