Riksadvokaten beklager overfor guttene i Silje-saken

Riksadvokaten har behandlet klagen fra de tre nå voksne mennene på henleggelsen, melder NRK. Statsadvokaten i Trøndelag henla saken fordi de var under den kriminelle lavalder, og dette opprettholder Riksadvokaten.

Fem år gamle Silje Redergård ble funnet død i snøen på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Tre gutter ble mistenkt for å ha utøvd vold mot henne, og konklusjonen var at hun etterpå frøs i hjel.

«Riksadvokaten finner det sterkt beklagelig at etterforskningen i 1994 led av så vidt store svakheter at hendelsesforløpet ikke har latt seg nærmere fastslå, med de påkjenningene dette har medført for både de tre mistenkte og Siljes etterlatte», heter det i avgjørelsen fra Riksadvokaten.

