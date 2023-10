Kripos: Barn på institusjon forsøkt vervet av kriminelle

Ifølge Dagbladet er Kripos bekymret over situasjonen i Sverige når det gjelder rekruttering til gjengkriminalitet, og de tar utfordringen her i landet alvorlig. Det har blitt gjort forsøk på å rekruttere løpegutter på barnevernsinstitusjoner, bekrefter avsnittsleder Trond Bruen Olsen ved seksjon for organisert kriminalitet.

– Det er registrert noen enkeltforsøk på rekruttering av unge, norske ungdommer på institusjon, men foreløpig er utviklingen langt fra utviklingen i Sverige, sier han.

Olsen mener et godt samarbeid med politiet i Sverige og de andre nordiske landene er viktig for Norge.

Nylig fortalte den svenske rikspolitisjefen Anders Thornberg at de har sett eksempler på at barn kontakter de kriminelle nettverkene for å få begå drap.

– Vi opplever at uskyldige blir drept og at små barn blir vitner til hendelser de aldri vil glemme. Sverige opplever terrorlignende voldshandlinger uten sidestykke, sa Thornberg på en pressekonferanse i slutten av september.

September var den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Tolv mennesker ble drept. I tillegg har det vært flere tilfeller av eksplosjoner og skyting mot boliger. Særlig har dette skjedd rundt hovedstaden Stockholm og Uppsala.

[ Sverige: – Barn tar selv kontakt med gjengene for å få drepe ]

[ Svensk politi tar i bruk nye metoder mot gjengene ]