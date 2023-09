Elden om aksjeliste-bistanden til Finnes: – Han trengte hjelp

– Alle trenger en god venn. Også Sindre, og særlig når det blåser friskt. Han trengte hjelp til å tenke og prøve å oppfylle Ernas ønske om oversikt, og fikk selvsagt det, skriver Elden i en SMS til Dagbladets Børsen.

Elden understreker at han ikke fakturerte for arbeidet.

– Ingen faktura følger på kjøpet fra meg. Advokat Thomas Skjelbred bistår for øvrig, skriver Elden videre.

I Høyres tidslinje som ble publisert tirsdag kveld, står det blant annet at Solberg kvelden før valget spurte ektemannen hvordan det gikk med listen.

– Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt, heter det i tidslinjen.

[ Dette holder ikke, Erna ]