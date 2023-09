Vassbakk: – Jeg kjente ikke til Birgitte Tengs

– Jeg har ingen kjennskap til henne som jeg vet om å ha hatt, sa Vassbakk fra vitneboksen.

Den drapstiltalte 52-åringen startet sin forklaring torsdag formiddag.

– Jeg har ingenting med det å gjøre, sa Vassbakk.

Vassbakk forklarte at han – slik han husker – kjørte til Haugesund på kvelden fredag 5. mai 1995. Dette var kvelden og natta da Birgitte Tengs ble borte på Karmøy.

– For meg var det en helt vanlig fredag. Jeg ble først avhørt et halvt år senere, sier han.

– Plukket opp to kvinner

Vassbakk forklarer at han plukket opp to kvinner i 30-årene rundt to kilometer nord for Kopervik og ga dem haik til Haugesund.

Han ble blant annet spurt om når han hørte om drapet.

– Jeg tror det var på søndag eller mandag. Med forbehold om hva jeg husker, og hva jeg har lest i avisa, forklarte han.

Den senere drapstiltalte mannen skal ha sagt til moren sin at Tengs var blitt påkjørt. Lagdommer Jarle Golten Smørdal vil vite hvordan Vassbakk kan si dette.

– Det vet jeg ikke. Jeg klarer ikke å erindre det i dag, sa han.

Sjåfør for jenter

Vassbakk ble også spurt om sin kontakt med gjenger av lokale jenter, som han tidvis fungerte som en privat «taxisjåfør» for, og med politiet. I saken er dette blant annet aktuelt med tanke på såkalt oversmitte av DNA.

Vassbakks DNA er funnet på den drepte, men aktoratet og forsvarerne har ulike syn på hvordan det har havnet der.

På starten av dagen fikk retten høre en vitnepsykolog Ellen Margrethe Wessel gi en gjennomgang av hvordan den menneskelige hukommelsen fungerer – og hvordan den kan påvirkes.

– Vi husker ikke hva som skjedde, men det vi husker, blir det som skjedde. Når det oppfører seg som et ekte minne, blir det vanskelig, advarte hun.

– Man kan ikke fortrenge traumer

Det har gått 28 år siden drapet på 17-årige Birgitte Tengs på Karmøy når ankesaken nå er oppe i Gulating lagmannsrett.

– Tid er hukommelsens største trussel, poengterte psykologen.

Samtidig trakk hun fram at dramatiske hendelser fester seg mer enn mer hverdagslige hendelser.

– Man kan ikke fortrenge traumer man er utsatt for, og ikke at man har utsatt andre for traumer, sa psykologen.

