Slik tror FHI koronavinteren blir: Flere hundre syke og døde

Av Isabel Müller Eidhamar/NTB

– Det vil bli flere hundre sykehusinnleggelser og noen få hundre dødsfall av korona i vinter, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til NTB.

Den eldre befolkningen er spesielt i faresonen. Ifølge Aavitsland er de som dør av korona nå i hovedsak eldre i 80- og 90-årene, hvorav en del er sykehjemsboere.

– Vi venter noe langsom økning i epidemien utover høsten og så antakelig en ny bølge til vinteren, sier overlegen.

– Alle vil bli smittet flere ganger

WHO advarte onsdag mot det de beskriver som «bekymrende trender for covid-19» i forkant av vintersesongen. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har oppfordret land til å tilby vaksiner til befolkningen og være ekstra oppmerksomme på hvordan viruset sprer seg i samfunnet.

Men til tross for WHO-sjefens advarsel, tror ikke Aavitsland at det er grunn til å slå alarm i Norge helt ennå.

– Nei, det er ikke grunn til bekymring, sier han og legger til:

– Vi vil alle bli smittet flere ganger i livet, men få vil bli alvorlige syke. De som er særlig utsatt for alvorlig sykdom, er de eldre og skrøpelige. De kan få oppfriskningsdoser med vaksinasjon for å redusere risikoen.

Nye virusvarianter

At nye virusvarianter sprer seg får heller ikke FHI-toppen til å skjelve i beina.

– Det er normalt at det kommer nye varianter som tar over for tidligere varianter. Det er så langt ikke noe som tyder på at man har større risiko for alvorlig sykdom hvis man smittes med en av disse variantene, sier Aavitsland.

Det er ingen dominerende koronavarianter i verden akkurat nå, ifølge WHO. Men varianten EG. 5 har begynt å spre seg mer, samtidig som den sterkt muterte BA. 2.86-varianten er påvist i elleve land.

FHI tror førstnevnte vil dominere høsten. Aavitsland er mindre bekymret for BA 2.86, som han sier foreløpig kun er sett i avløpsvann.

– Den er ganske ulik de andre variantene vi ser nå, men den ser ikke ut til å smitte så effektivt, sier han.

