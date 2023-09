Dette må du vite om det nye koronaviruset

Den nye koronavirusvarianten BA.2.86 er påvist i avløpsprøver i Norge, men i svært lite omfang, opplyser Folkehelseinstituttet onsdag. Det betyr at varianten finnes i noen mennesker i Norge, uten at FHI vet hvor mange det gjelder.

Varianten har likevel ennå ikke blitt påvist i pasientprøver i Norge, og så langt har varianten bare blitt påvist i noen titalls pasienter fra flere land over hele verden.

Disse får vaksine

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

Ifølge fagdirektør Preben Aavitsland er den nye varianten sett i små antall i mange land.

– Den har en del mutasjoner som gjør at våre antistoffer ikke biter så godt på den, sier Aavitsland til Dagsavisen.

– Men samtidig ser den ut til å smitte dårligere. Alt i alt spres den kanskje litt bedre enn de variantene, men det er for tidlig å vite om den vil bli dominerende. Kanskje forsvinner den raskt av seg selv slik mange andre varianter har gjort.

– Hva med sykdomsforløpet? Blir vi mer eller mindre syke av den nye varianten?

– Det vet vi ikke ennå. Hadde den gitt betydelig mer alvorlig sykdom, hadde vi nok oppdaget det nå, sier Aavitsland, som ikke tror spredningen av den nye virusvarianten blir påvirket av at vi står overfor en ny influensasesong.

Hvem som bør ta vaksine, er helt uavhengig av denne nye varianten.

– De som får tilbud om oppfriskningsdose er aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere, aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, og aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, samt gravide.

Lege eller ikke?

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte.

– Noen steder kommer tilbudet direkte, andre steder ved oppslag i avisen eller lignende. Noen steder blir det vaksinering på et eget senter, andre steder håndterer fastlegene dette. Vi regner med at kommunene kan begynne å vaksinere i uke 40 eller 41.

– Hvem er mest sårbare for den nye varianten?

– Vi er mest opptatt av hvem som er mest i fare for alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Det er gruppene over. Derfor får de et tilbud om en ekstra vaksinedose i håp om at det skal redusere risikoen.

– Hva gjør man dersom man blir syk? Bør man kontakte lege?

– Rådet er som det har vært i halvannet år nå: Hvis du blir skikkelig forkjølet så hold deg hjemme til det verste er over, ikke besøk bestemor og ikke host på andre. Dette rådet gjelder uansett om du koronatester deg, og uansett hva testen viser, sier Aavitsland.

– Mange merker ikke koronasmitte. Mange blir bare forkjølet med hoste, slitenhet, hodepine, sår hals, rennende nese og nysing. Feber er mindre vanlig nå. Svært få blir mer alvorlig syke, sier han og presiserer at man ikke må kontakte lege for enhver forkjølelse.

– Vurder allmenntilstand og pust.

– Er det noe poeng i å teste seg?

– Testing er aktuelt for eldre og folk med kroniske sykdommer som ønsker behandling med legemiddelet Paxlovid dersom de er smittet, sier Aavitsland.

Paxlovid kan trolig redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp hvis behandlingen kommer i gang raskt etter at symptomene er begynt.

Vil alltid ha korona

Aavitsland mener at det er unødvendig for andre enn de utsatte gruppene å teste seg for korona og andre luftveisinfeksjoner.

– Rådet er å holde seg hjemme når man blir skikkelig forkjølet til det verste er over, uansett om man er testet og uansett hva testen viser. Man bør også holde seg unna eldre og andre med særlig risiko.

– Må vi bruke munnbind igjen?

– Det skal veldig mye til for at vi vil anbefale noen påbud eller allmenn bruk av munnbind. Det viktigste er at de som blir forkjølet, holder seg hjemme til de er bedre. De bør ikke ta på munnbind og dermed tro at de ikke kan smitte andre.

– Står vi foran en ny pandemi?

– Nei. Pandemier oppstår når det kommer et virus som befolkningen ikke har noen immunitet mot. Befolkningen har nå god immunitet mot koronaviruset etter at de fleste har vært smittet og vaksinert flere ganger. Viruset vil fortsatt være her og stadig komme i nye varianter, men faren er mye mindre. Det kan gi alvorlig sykdom hos eldre og skrøpelige, for eksempel på sykehjem.

– Er korona nå noe vi må leve med som influensatype?

– Ja, vi må leve med at koronaviruset alltid vil være her. Vi vil alle bli smittet flere ganger. Vi får prøve å beskytte de eldre og kronisk syke mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon.

