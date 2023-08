Tiltaleforslaget mot Matapour er klart – politiet vurderer egen sak mot Bhatti

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Det er Riksadvokaten som skal ta stilling til om det skal reises tiltale, og i så fall hvordan tiltalen skal utformes, skriver politiet.

To menn ble drept og flere skadd da Matapour åpnet ild mot to utesteder i Oslo under pridefeiringen 25. juni i fjor. Matapour er siktet for drap med terrorhensikt etter hendelsen.

Vurderer separat hovedforhandling

Arfan Bhatti og to andre personer er også siktet i saken.

– Siktelsene mot disse personene opprettholdes, og det pågår fortsatt aktiv etterforskning av saken mot dem. Utleveringsprosessen mot Bhatti i Pakistan er grundig og har god progresjon, men det er ikke avklart når en eventuell utlevering til Norge kan skje, skriver politiadvokat Ingvild Myrold i pressemeldingen.

– På denne bakgrunn vil statsadvokaten og Riksadvokaten vurdere om det bør gjennomføres en separat hovedforhandling mot Matapour, eller om hovedforhandlingen bør vente til etterforskningen mot alle de siktede er avsluttet, fortsetter Myrold.

Et av spørsmålene som har blitt stilt i saken, er Matapours tilregnelighet. Den har blitt vurdert av tre sakkyndige som er delt i sine diagnostiske vurderinger og i konklusjonen.

Venter med å kommentere

Det er domstolen som må ta endelig stilling til om han skal anses som tilregnelig eller ikke. Når rettssaken mot Matapour vil finne sted, er ennå ikke klart.

Matapours forsvarer, Marius Dietrichtson, sier til NTB at han ikke er kjent med innstillingen.

– I første omgang vil jeg la påtalemyndigheten behandle innstillingen og la dem gi uttrykk for hva de mener, før jeg kommenterer det, sier forsvareren.

