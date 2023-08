Vedum er trygg på at lakseskatten ikke bryter med EØS-regler

– Vi er helt trygge på det juridiske grunnlaget, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Mowi hevder bunnfradraget i grunnrenteskatten på havbruk er diskriminerende og i strid med EØS-regler. De mener skatten rammer store selskaper urettmessig hardt.

– Vi har testet dette i ledende juridiske miljøer, som sier vi har en god sak, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til VG.

Bunnfradraget i skatten er på 70 milliarder kroner. Vedum presiserer at bunnfradraget er likt for alle selskapene.

– Ikke alle har like store overskudd. De som har store overskudd, har gleden av det, men de har også gleden av bunnfradraget, sier Vedum.

Rett til å prøve saken juridisk

Når Mowi ikke får politisk gjennomslag, har de rett til å prøve saken juridisk, medgir Vedum.

– Mowi har vært en sterk motstander av grunnrenteskatten hele veien. De har ment at det var feil at de måtte bidra mer til kystsamfunn og til fellesskap gjennom grunnrenteskatt, sier finansministeren.

Mowi hevder på sin side at regjeringen har vært ute etter å ta de store selskapene.

– Vi får nå et helt annet regnestykke, som gjør at vi ikke får investert så mye som vi ønsker. Da er det ikke lønnsomt å være stor. En konsekvens er at selskapene splittes opp og vi får en struktur som er ineffektiv. Ingen er tjent med dette, sier Vindheim.

Ikke overrasket over søksmål

Blant annet har SVs Kari Elisabeth Kaski tidligere vært bekymret for at bunnfradraget kan føre til at selskaper organiserer i mindre selskaper for å slippe unna skatteregningen.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er ikke overrasket over det varslede søksmålet.

– Bunnfradraget gir åpenbart ulike konkurransevilkår mellom selskapene. Det er en rekke spørsmål som trenger juridisk avklaring, sier Kristin Langeland, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Sjømat Norge til E24.

