NVE: Økende behov for flomsikring

– Vi gjør vårt beste innenfor de midlene vi til enhver tid har tildelt. Så må vi tilpasse aktiviteten i tråd med det vi har. Vi tror det er formålstjenlig for samfunnet å bruke mer penger på det forebyggende arbeidet så vi er bedre rustet, sier direktør Brigt Samdal for skred- og vassdragsavdelingen i NVE til Klassekampen.

I et brev NVE sendte som innspill til statsbudsjettet i 2019, ba de om 850 millioner kroner ekstra i fireårsperioden 2021-2024, ifølge avisen. I et tilsvarende brev i 2022 hadde denne summen økt til 1,78 milliarder kroner.

For budsjettene 2021–2023 har de hittil fått 340 millioner mindre enn ønsket. Men Samdal påpeker at det ikke er bare er størrelsen på pengesummen det står på. NVE må ha et apparat og fagpersoner med riktig ekspertise.

– Det bør bygges opp gradvis, men med en så tydelig retning at det monner, sier Samdal.

