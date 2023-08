NVE-sjefen tror ikke høstens strømpriser blir like høye som i fjor

– Vi lever i svært usikre tider og de siste par årene har vist at ingen skal være for skråsikre på hva som skjer, sågar på ganske kort sikt. Men slik det ser ut nå, så er jeg mindre bekymret for vinteren vi har foran oss, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier Lund til E24.

Han peker på at fyllingsgraden i magasinene er bedre på denne tiden av året enn de foregående årene, gasslagrene i Europa og energieffektivisering.

Lund tror likevel at nordmenn må bli vant til høyere strømpriser. NVE venter at kraftbalansen i landet skal svekkes de nærmeste årene, fram til 2028.

– Det skyldes at forbruket forventes å vokse og at lite ny norsk kraftproduksjon vil komme de neste årene, sier Lund.

– Det nye er at vi ikke venter et kraftunderskudd i Norge de nærmeste årene. En viktig grunn til det er at vi i høyprisårene 2021 og 2022, så at kraftforbruket i Norge gikk kraftig ned. Det vil nok gå en del opp igjen, men vi tror at mye av nedgangen er varige endringer, fortsetter Lund.

[ Så var det kanskje litt greit med den vann- og avløpsavgiften likevel? ]