PST: Trusselsitausjonen i Sverige kan påvirke Norge

– Dette har ikke ført til at trusselnivået og sikkerhetssituasjonen i Norge nå har blitt endret, men dette er vurderinger vi tar fortløpende og som selvfølgelig også kan bli påvirket av situasjonen i våre naboland. Vi holder oss oppdatert på hvordan dette påvirker ulike forhold her hos oss, sier seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til TV 2.

Tirsdag sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson at regjeringen vil intensivere grensekontrollen på grunn av den økte trusselsituasjonen i etterkant av flere koranbrenninger.

Også i Norge har det vært brent koraner en rekke ganger tidligere.

– Når det skjer hendelser i våre naboland og nærområder, har vi naturligvis et behov for å holde oss oppdatert på det som skjer rundt eventuelle koranbrenninger i Norge. Vi har på nåværende tidspunkt ikke sett noen tegn til at sikkerhetssituasjonen er blitt endret, sier Veum.

[ Koranen brenner ]