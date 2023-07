Riksadvokaten om Kongsberg-anke: Politibetjentens maktbruk var unødvendig

– Saken gjelder et prinsipielt, viktig og praktisk spørsmål; grensedragningen mellom rettmessig og urettmessig maktbruk under politiets tjenesteutøvelse. Etter riksadvokatens syn var politioppdraget og den situasjonen som oppsto på bensinstasjonen, ikke av en slik karakter at den nødvendiggjorde den maktbruken som politibetjent X benyttet, skriver Riksadvokaten i en uttalelse til NTB.

– Riksadvokaten er således ikke enig i tingrettens vurdering av, og konklusjon om, at politibetjent X ikke har gått utover over rammene for politiets lovlige maktbruk, heter det videre.

Politimannen, som er i 30-årene, ble onsdag frifunnet på alle punkter.

Han sto tiltalt for etter å ha stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo en 27 år gammel mann med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong utenfor en bensinstasjon på Kongsberg 30. oktober i fjor.

