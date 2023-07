Mann dømt til fengsel for overgrep mot stedatter

Handlingene mannen er dømt for, skjedde i Tromsø-området en gang før høsten 2022. Under legging skal han en eller flere ganger ha fått stedatteren til å dra forhuden hans fram eller tilbake med hendene sine.

Stedatteren fortalte om hendelsen til helsesykepleieren på skolen høsten 2022. Hun slo så alarm.

Den dømte mannen nekter straffskyld og avviser at det var en bevisst handling. Flertallet i retten fester imidlertid lit til fornærmedes forklaring, som peker på at det var en bevisst handling. En av meddommerne mener det ikke er bevist over enhver tvil at mannens forklaring stemmer og at han derfor må frifinnes.

Aktor ba om fengselsstraff på to år og ni måneder, samt kontaktforbud i tre år. Retten har altså landet på en langt kortere fengselsstraff på ett år og to måneder og ikke gitt ham kontaktforbud. Samtidig er han dømt til å betale 125.000 kroner i erstatning.

Det var Nordlys som først omtalte saken. Dommen er ikke rettskraftig.

[ Mann dømt til elleve års fengsel for bestilling av grove voldtekter av filippinske barn ]

[ Væpnet ran av bingo i Oslo ]