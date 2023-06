Støre: Skeive kjemper en kamp for oss alle

– Så lenge ikke alle har tilgangen til et trygt og fritt liv, så har egentlig ikke jeg det heller. Jeg ser derfor de skeives frihetskamp også som en rettighetskamp – ikke bare for de skeive, men for oss alle, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin tale.

– Ingen er fri før alle er fri, sa han.

25. juni er det ett år siden to mennesker ble drept og flere såret i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. I talen slo Støre fast at angrepet var rettet mot skeive.

Til stede i Oslo rådhus var flere av ofrene for angrepet. Tidligere på dagen deltok statsministeren og flere andre regjeringsmedlemmer på en markering på stedet for angrepet, og det ble lagt ned blomster.

I minnetalen la han stor vekt på at skeive fortsatt møter motstand i samfunnet. Han nevnte pride-arrangementet i Bergen som ble avlyst etter trusler, og brenning av regnbueflagg flere steder i landet.

– Det er ikke ytringsfrihet å brenne andres flagg, det er grovt skadeverk – jeg vil kalle det hatkriminalitet, og det fordømmer regjeringen, sa Støre.

Den siste tiden har PST merket en økning i antall trusler mot pride og det skeive miljøet. Men det er det ingen endring i trusselnivået før årets pridearrangementer.

– Selv om vårt norske samfunn har hatt voldsomme fremskritt, må vi erkjenne at mange steder her hjemme – i miljøer, i by og bygd, fjord og fjell – så er det langt igjen, sa Støre.

