Ny krisemåling for Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Høyre og Frp kunne regjert alene med disse tallene, viser mandatfordelingen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 16,3 prosent. Det er en nedgang på 1,4 prosentpoeng fra forrige måling, viser målingen Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget. Ap har ikke vært over 20 prosent siden oktober i fjor.

Regjeringspartner Senterpartiet går også ned med 0,3 prosentpoeng, til 5,2 prosent.

Høyre er landets suverent største parti med 32,1 prosents oppslutning. Det er opp 2,3 prosentpoeng fra maimålingen.

– At Høyre er så mye større enn Ap har ikke skjedd siden Opinion startet opp i 2007. På enkeltmålinger har differansen vært større i vinter. Men at Høyre har vært såpass mye større over så lang tid, fra rundt oktober 2022, har ikke skjedd tidligere på våre målinger, sier rådgiver Martin Stubban i Opinion til ABC Nyheter..

Mandatfordelingen gir klart borgerlig flertall der Høyre og Frp får 85 mandater og flertall på Stortinget uten at de behøver støtte fra Venstre og KrFs til sammen ti representanter.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra mai i parentes):

Høyre: 32,1 (+2,3), Ap: 16,3 prosent (-1,4), Sp: 5,2 prosent (-0,3), Frp: 13,2 prosent (+0,7), SV: 8,3 prosent (-0,6), Rødt: 8,6 prosent (+2,7), Venstre: 4,5 prosent (-0,2), MDG: 3,8 prosent (-), KrF: 3,1 prosent (-1,3) og andre partier: 4,8 prosent (-2,0).

Målingen er gjennomført fra 23. til 30. mai. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

