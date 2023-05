Bilfri gate på Grønland fra juni til høsten 2024

Den bilfrie gaten starter i Lakkegata og slutter ved Tøyenbekken, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– En bilfri gate på Grønland var kjempepopulært i fjor. Nå gjentar vi suksessen. I år åpner bylivsgata allerede 1. juni og blir stående helt til høsten 2024. Det er godt nytt for alle som bor, ferdes, og driver næringsliv på Grønland, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

I fjor ble det målt en trafikkreduksjon på 80 % i bylivsgata på Grønland i perioden juli til oktober. Kommunen skriver i pressemeldingen at det var økt trafikk i sidegatene, og at kjøremønsteret i år derfor er endret for å gi færre ulemper for innbyggerne i smågatene.

– Også i år blir det mye grønt og gratis oppholdsarealer der man kan sette seg ned uten å kjøpe noe. Samtidig som både serveringsstedene og noen av grønnsakhandlerne kan trekke lenger ut i gata og få mer plass, sier Stav.

Bylivsgata skal etter planen stå fra 1. juni 2023 til 15. oktober 2024.

