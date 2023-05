Bråstopp i boligbyggingen

Nå forventer administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig en sterk nedgang i byggeaktiviteten i hele landet, skriver Dagens Næringsliv.

– Ledigheten i byggebransjen kommer til å stige dramatisk, sier Molvik.

Han er ikke alene om å være pessimist. Også Norges største boligbygger Obos, som bygde neste 1.600 boliger i fjor, vil bygge langt færre boliger i år.

– Jeg vil tippe under halvparten av fjoråret, sier konsernsjef Daniel Siraj i Obos til DN.

I første kvartal igangsatte Obos bygging av 431 boliger mot 1.170 boliger i samme periode i fjor. Det er en nedgang på over 63 prosent.

Høyere renter og stigende inflasjon gjør at potensielle kjøpere av nye boliger ikke handler. Molvik i Selvaag kaller det en «perfekt storm».

– Vi har fått en usedvanlig situasjon. Fordi byggekostnadene er så høye, så kommer det veldig lite nytt ut i markedet. Tilbudssiden på nye boliger blir dermed lav, til tross for at det er mange personer som vil ha nye boliger. Og mange venter på at rentetoppen nås før de vil handle nye boliger.

