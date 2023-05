Ni av ti foreldre vil ha mer fysisk aktivitet i skolen

På oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen har Opinion spurt foreldre om deres syn på barns aktivitet og skjermbruk.

Ni av ti foreldre ønsker at det skal være daglig fysisk aktivitet i skolen.

– Som helseorganisasjon deler vi foreldrenes bekymring. Barn i Norge beveger seg for lite. Aktivitetsnivået faller fra seksårsalderen, og de større sitter stille mesteparten av tiden de er våkne, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Videre viser undersøkelsen at nesten sju av ti foreldre er bekymret for at barna sitter mye foran skjerm. Det er ingen signifikante forskjeller mellom fedre og mødre eller alder på foreldrene. De er alle ganske samstemte om at de er bekymret på grunn av mye skjermtid.

– Dette går utover både helse og motoriske ferdigheter, sier Gerhardsen.

Opinions undersøkelse er landsrepresentativ, og 500 intervjuer er tatt med foreldre som har svart for 713 barn.

