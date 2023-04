NRK: Bondelaget og Småbrukarlaget ikke enige om felles krav i forkant av jordbruksoppgjøret

Etter det NRK erfarer, står Bondelaget og Småbrukarlaget langt fra hverandre i synet på hvor mye bøndene skal kreve og hvordan dette skal beregnes. De to skal ikke lenger være i samtaler med hverandre.

Om de to ikke fremmer felles krav, må staten velge en av dem som forhandlingsmotpart under jordbruksoppgjøret. NRK erfarer at staten da vil velge Norges Bondelag, ikke Småbrukarlaget.

Et samlet krav til staten skulle vært levert kommende onsdag. Fristen for jordbruksoppgjøret er 16. mai.

Fylkesleder Ola Lie Berthling i Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag har tidligere sagt til Klassekampen at bøndene må få en inntektsøkning på 200.000 kroner per årsverk. Han mener melkebøndene skal prioriteres, da melkebøndene ifølge Bondelaget det siste året har hatt større utgifter enn inntekter.

Bøndene ligger an til å få 12.700 kroner mer å rutte med i år, tilsvarende 2,7 prosent, etter å ha hatt en solid inntektsvekst i fjor. Det viser tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som danner grunnlaget for forhandlingene i jordbruksoppgjøret.

Til gjengjeld viser fasiten for fjoråret at bondens samlede inntekt – vederlag for arbeid og egenkapital inkludert effekten av jordbruksfradraget – steg med 14,4 prosent, tilsvarende 58.900 kroner.

