Follobane-entreprenør truer Bane Nor med ny rettsrunde: – Ensidig fremstilling i mediene

I et brev bladet har fått innsyn i, skriver prosjektdirektør Juan Medina Puente i AGJV at han mener Bane Nor med vilje har skadd selskapets rykte.

«Det vises til flere brev fra leverandøren vedrørende selskapets offentliggjøring av konfidensiell informasjon og en ensidig skildring av hva som har skjedd til den offentlige pressen. Som tidligere nevnt, anser vi at Bane Nors oppførsel overfor mediene er i strid med kontrakten og med generelle prinsipper etter norsk rett», skriver Medina i brevet som er adressert til Follobanens prosjektdirektør Anne Kathrine Kalager.

Bakteppet er at prosjektet ble betydelig forsinket i 2020, og partene har siden kranglet om ansvaret for dette.

Bane Nor tilbakeviser anklagene.

– Vi er ikke enige i at vi har tegnet et unyansert bilde av hendelsen og viser i den forbindelse til vår foreløpige årsaksrapport, sier kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i selskapet til TU.

