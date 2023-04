Tidligere nestleder i SV forlater partiet etter skolestrid

78-åringens harme er rettet mot SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvolls håndtering av den private skolen Natur videregående skole i Oslo, skriver VG.

Oslo kommune startet i fjor høst opp et lignende naturbrukstilbud ved Stovner videregående skole, som betyr at den private skolen mister skolepengene for elever fra Oslo. Slagstads sønn er selv elev ved skolen som nå trues av nedleggelse. Skolen drives av en ideell stiftelse og utdanner elever i naturbruk.

Slagstad anklager SV-byråden for ikke å skille mellom en ideell, non-profit stiftelse og kommersielle aktører, når hun vurderer privatskolen.

– SV er for private, ideelle organisasjoner. Men når partiet står overfor en skole som er privat og ideell, trekker de teppet bort under virksomheten, sier Slagstad.

– Det Eidsvoll gjør med sin politikk, er å skape skoletapere, sier Slagstad.

Eidsvoll avviser påstanden om at hun skaper skoletapere og sier hun er opptatt av et samarbeid mellom Stovner og Natur videregående.

– Vi jobber på spreng for å finne løsninger for å innlemme Natur videregående i det kommunale tilbudet, sier SV-byråden, som sier at flere krevende juridiske og økonomiske forhold først må utredes.

– Det tar tid å gjøre dette på en forsvarlig måte, sier Eidsvoll.

Bystyret i Oslo behandler saken 19. april.

