Røde Kors advarer: – Fortsatt skredfare

I store deler av landet er det nå fare for våte løssnøskred. Faren for å utløse skred vil øke utover dagen når sola varmer. Flere steder er det også en risiko for å utløse flakskred i høyden, skriver de i en pressemelding.

– Det kan derfor være fornuftig å starte skiturer i bratt terreng litt tidlig på dagen, og komme seg ned før skredfaren øker for mye, sier Tormod Eldholm, leder for ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps.

Han sier videre at gamle skispor ikke er noen garanti for at området er skredtrygt og oppfordrer alle til å varsle politiet om man skulle løse ut et skred.

I hele landet er det nå moderat skredfare, med unntak av hele Troms og Svalbard som har betydelig skredfare i dag, skjærtorsdag.

I palmehelga mistet fire personer livet, etter at det gikk flere skred i Troms og Finnmark.

