Ordførere ber om bedre skredvarsling: – Staten bør ha et overordnet ansvar

Fredag mistet fire personer livet i tre snøskred i Troms. Flere turister trosset snøskredfaren og bevegde seg mot fjellområdene nord i Troms.

Søndag var tre statsråder på besøk i regionen for å møte frivillige, pårørende og delta på et møte for å diskutere veien videre i de skredutsatte områdene.

– Det er store krefter. Det er veldig spesielt å se. Det ligger jo vrakrester her, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB da hun søndag fikk se det ene skredområdet på Reinøya i Karlsøy kommune.

Sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) ble justisministeren tatt med i båt for å se nærmere på skredområdene i Troms.

Fra båten kunne statsrådene se vrakrester og utstyr, blant annet en bil, ligge i fjæra. Skredulykkene kan føre til endringer i varslingssystemene på lokalt nivå.

– Vi må hele tiden jobbe med tiltak for å redusere risiko, sa Mehl.

Vil samle kompetansen

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) mener nå at staten må komme på banen for å sikre et bedre teknologisk varslingssystem for å minimere risikoen for at liv går tapt i skredulykker.

– Staten bør ha et overordnet ansvar for å få på plass et teknologisk varslingssystem. Etter møtet i går med statsrådene og de andre ordførerne i regionen så har vi et ønske om å samle kompetansen, sier Johnsen til NTB.

– Hvordan kan dette være med på å minimere risikoen for at folk blir tatt av skred?

– Ved å samle et skredsenter i området her så får vi på plass den riktige kompetansen. Vi ønsker å samlokalisere fagkyndige fra sykehuset, universitetet og andre med kompetanse på skred. Dette vil nok ta litt tid, men vi håper at et slikt samarbeid vil være på plass til neste sesong.

Inntil videre har ikke Johnsen stor tro på at SMS-varslinger skal forhindre folk i å bevege seg i skredutsatte områder, men syns likevel det er et viktig grep å gjøre informasjonen tilgjengelig på flere språk.

– SMS-varsling vil ikke nødvendigvis forhindre turister eller nordmenn til å ta dristige valg i fjellet. Vi bør samarbeide mer på tvers av fagområdene i regionen, og da kreves det et overordnet nasjonalt varslingssystem.

Viktig å tilgjengeliggjøre informasjon

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) i Kåfjord er fornøyd med statsrådenes besøk i regionen palmesøndag. Han omtaler møtet som «konstruktivt».

– Vi ser nødvendigheten av et godt system for befolkningsvarsling. Både til lokale og fastboende, men også til turister som ikke behersker norsk. Her må man utrede og få gjort all nødvendig informasjon tilgjengelig på andre språk, sier Isaksen Lyngstad.

Ordføreren sier det sitter langt inne med et ferdselsforbud, og at kommunen heller vil vise fram lokalområdene på en trygg måte.

– Det er derimot viktig å få ut informasjonen på flere språk, så færre tar dristige valg i fjellet. Å tilgjengeliggjøre informasjon fra varsom.no og andre informasjonskanaler som varsler om vær og føre, bør komme på plass raskest mulig.

Isaksen Lyngstad utelukker ikke SMS-varsling som et akutt tiltak for å forhindre skredulykker, men sier at folk også selv må søke informasjon. Kommunen skal derimot kunne bidra med informasjon også på egen nettside og i sosiale medier.

– Det blir viktig i tiden framover at vi slår kloke hoder sammen. Turister bør lytte til lokale kjentfolk og søke informasjon, samtidig som vi må finne et bedre varslingssystem raskest mulig.

Kan komme varsling på lokalt nivå

Mehl trakk søndag fram den nye nasjonale varslingstjenesten Nødnett – som skal gi befolkningen raskere advarsler, enn om det skulle kommet som tekstmelding.

– Nå er dette på nasjonalt nivå, men det jobbes med tekniske løsninger slik at dette også skal kunne varsles regionalt og lokalt, sa Mehl.

Andre temaer som ble tatt opp, var blant annet turistskatt, samling av kunnskapsmiljøene og bedre utdanning av guider. Om turistskatt sa Mehl at dette er et pågående utredningsarbeid, og at det trolig kommer en utredning om dette før sommeren.

– Det er ikke noe vi har tatt stilling til enda, sa Mehl.

Statsministeren varsler gjennomgang

Søndag gikk det ut SMS fra blant annet Skjervøy kommune og Nordreisa kommune om stor skredfare, både på norsk og engelsk.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler nå en gjennomgang av varslingsrutinene.

– Noen av skredene skjedde på plasser det var umulig å vite om det skulle skje- Det må vi lære av og sende presise varsler nasjonalt, sa statsministeren til NRK søndag.

– Vi må gå igjennom rutinene for hva som varsles, og hvordan. Vi har den teknologiske muligheten, sa Støre.

Fremdeles snøskredfare i nord

Farevarselet for snøskred er fremdeles gjeldende i flere deler av Nord-Norge. De største skredene har gått i Troms, og det varsles snøskred på faregrad tre over hele regionen. I Vest-Finnmark og nordlige deler av Nordland fylke er situasjonen den samme.

– Det er små lokale nyanser, men jevnt over er situasjonen ganske lik. Er folk interessert i å gå på tur i Nord-Norge, bør de unngå skredterreng. Vi anbefaler å sette seg inn i detaljer for skredfaren i området på varsom.no, sa vaktleder Håvard Toft i NVEs snøskredvarsling til NTB i morgentimene mandag.

