Dronning Sonja møtte foregangskvinner på kvinnedagen

– Selv tenker jeg at det å være kvinne i Norge i dag, er annerledes og bedre enn det var for 50 år siden. Vi har fått et samfunn der det i enda større grad enn før er plass til både kvinner og menn, og til å være mann og kvinne slik man selv ønsker. Og dere – dere som sitter her i dag, har i stor grad medvirket til dette. For dette er vi dere alle svært takknemlige, sa dronning Sonja under sin tale til kvinnene under lunsjen på Slottet.

Kvinner med bakgrunn fra politikk og forvaltning, næringsliv, forsvar og sivilsamfunn, akademia, mediene, idrett og kultur var invitert til lunsjen.

Blant gjestene var jazzsanger Karin Krog, tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, tidligere sportsanker i NRK Karen Marie Ellefsen, tidligere skihopper Anette Sagen, forfatter Amal Aden, tidligere friidrettsutøver Ezinne Okparaebo og artist Mari Boine.

