De to skadde norske frivillige er på vei ut av Ukraina

Saken er oppdatert

Det opplyser den ukrainske legen Elena Kondratenko til NRK.

– Jeg snakket med dem for noen minutter siden, de er ok og på veien, forteller legen på telefon fra Dnipro.

De to hjelpearbeiderne Simon Johnsen og Sander Sørsveen Trelvik ble skadd i et bombeangrep i Bakhmut på torsdag denne uken. De to jobber som ambulansearbeidere i Ukraina.

Fikk store skader

NRK skriver at reisen til Norge vil ta flere dager. Ifølge Johnsen er det nå først og fremst er viktig å komme seg videre og avlaste sykehuset i Dnipro.

– Vi vil bli fraktet ut av Ukraina, sier han til kanalen. Han ønsker ikke å fortelle om detaljene rundt evakueringen.

Johnsen fikk hjernerystelse, mistet delvis hørselen på et øre, har brannskader på begge armene og ytre skader på hodet, skriver NRK. Sørsveen Trelvik fikk brannskader på 30 til 40 prosent av kroppen, to sprengte trommehinner og splinter i kroppen, sa hans mor til VG på torsdag.

Johnsen opplyser til NRK lørdag at helsetilstanden til begge er stabil.

UD: Har ikke full oversikt over nordmenn i Ukraina

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de har vært i kontakt med organisasjonen de to mennene er tilknyttet, men ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljer.

UD sier de ikke vet nøyaktig hvor mange nordmenn som er i Ukraina.

– Det er frivillig å registrere seg i reiseregistrering.no , og utenrikstjenesten har derfor ikke full oversikt over antallet norske borgere i Ukraina. Det er cirka 50 personer som har registrert seg, sier pressevakt Mathias Rongved.

