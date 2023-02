Elden får irettesettelse i disiplinærnemnda etter kjendismanager-sak

Wigaard og hans advokat klaget i desember 2021 inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt, skriver VG.

Elden ble meddelt kritikk i disiplinærutvalget, men valgte i mai 2022 å klage på avgjørelsen. Saken gikk dermed til neste instans – disiplinærnemnda.

Nemnda har nå konkludert. Der Elden fikk mildeste reaksjonsform i disiplinærutvalget, får han nå meddelt irettesettelse i disiplinærnemnda, som er en strengere korreks.

– Jeg føler meg vel irettesatt da, og tar det til etterretning, skriver advokat John Christian Elden i en epost.

Han må også å betale omtrent 14.000 kroner i sakskostnader til Wigaard innen tre uker etter mottakelsen av disiplinærnemndas beslutning.

Bakgrunnen for at Wigaard klagde inn Elden, er at Wigaard i flere år ble representert av Elden Advokatfirma i en konflikt mot sin tidligere manager Erland Bakke, som blant annet anmeldte Wigaard for voldtekt. Anmeldelsen ble senere henlagt.

I november i fjor fikk Wigaard vite at Elden Advokatfirma, ved John Christian Elden, hadde blitt leid inn av Bakke for å forhindre VG i å omtale voldtektsanmeldelsen.

