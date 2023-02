Russisk offiser forteller om tortur av ukrainske menn

Konstantin Yefremov, den høyest rangerte offiseren som har snakket åpent, sier til BBC at Russland nå ser på ham som en forræder og avhopper.

Yefremov forsøkte å slutte i hæren flere ganger, men endte opp med å bli avskjediget fordi han nektet å returnere til Ukraina. Han har nå flyktet fra Russland.

Ved hjelp av fotografier og militære dokumenter levert av Yefremov har BBC bekreftet at han var i Ukraina tidlig i krigen.

Den tidligere løytnanten ble utplassert i Ukraina i fjor, og har gått med på å fortelle om forbrytelsene han sier han var vitne til der – inkludert tortur og mishandling av ukrainske fanger.

Han forteller om kameratene sine som plyndret okkuperte områder i Ukraina, og beskriver brutale avhør ledet av en russisk oberst, der menn ble skutt og truet med voldtekt.

Han var leder for en mineryddingsenhet i den 42. motoriserte geværdivisjonen – og var vanligvis stasjonert i Tsjetsjenia, i Russlands Nord-Kaukasus.

– Vi ble sendt for å delta i «militære øvelser», forteller han til BBC.

Trodde ikke på krig

– På den tiden trodde ingen at det ville bli krig. Alle trodde at dette bare var en øvelse. Jeg er sikker på at selv høyere offiserer ikke visste det, sier han i intervjuet.

Yefremov sier til BBC at han så russiske tropper male bokstaven «Z» på militært utstyr og kjøretøy. I løpet av få dager hadde «Z» blitt symbolet på det Kreml kalte sin «spesielle militæroperasjon».

– Jeg bestemte meg for å slutte. Jeg gikk til sjefen min og forklarte min posisjon. Han tok meg med til en høyere offiser som kalte meg en forræder og en feiging. Jeg la igjen våpenet mitt, satte meg i en drosje og kjørte av gårde. Jeg ville tilbake til basen min i Tsjetsjenia og trekke meg offisielt. Så ringte kameratene mine meg med en advarsel, forteller han.

En oberst hadde allerede truet med ti års fengsel om Yefremov sluttet.

Jeg bestemte meg for å slutte. Jeg gikk til sjefen min og forklarte min posisjon. Han tok meg med til en høyere offiser som kalte meg en forræder og en feiging. — Konstantin Yefremov, tidligere russisk offiser

Yefremov insisterer på at han er krigsmotstander. Han forsikrer at han ikke deltok i Russlands annektering av Krim eller i kampene i Øst-Ukraina da krigen først brøt ut i Donbas for ni år siden.

I 2014 ble Russland ikke bare beskyldt for å orkestrere et separatistopprør der, men også for å sende inn sine egne tropper. Konstantin forteller også at han ikke har deltatt i Russlands militæroperasjon i Syria.

– De siste tre årene har jeg vært involvert i minerydding i Tsjetsjenia, et sted som har opplevd to kriger. Jeg tror arbeidet jeg har gjort der, har vært til nytte for folk, sier han.

Tortur

Konstantin Yefremovs gruppe flyttet etter hvert til det han beskriver som et logistikkhovedkvarter i april – i byen Bilmak, nordøst for Melitopol. Der sier han at han var vitne til avhør og mishandling av ukrainske fanger.

– En av dem innrømmet at han var snikskytter. Da den russiske obersten hørte dette, gikk han fra vettet. Han slo ham, trakk ned buksene til ukraineren og spurte om han var gift.

– Ja, svarte fangen.

– Så gi meg en mopp. Vi skal gjøre deg om til en jente og sende videoen til kona di, svarte obersten.

En annen gang, sier Yefremov, ba obersten fangen om å navngi alle de ukrainske nasjonalistene i enheten hans.

– Ukraineren forsto ikke spørsmålet. Han svarte at soldatene var marineinfanteri fra de ukrainske væpnede styrkene. For det svaret slo de ut noen av tennene hans.

Yefremov sier at den ukrainske fangen hadde bind for øynene.

– Obersten satte så en pistol mot fangens panne og sa: «Jeg kommer til å telle til tre og så skyte deg i hodet».

– Han telte og skjøt like ved siden av hodet hans, på begge sider, sier han.

Nå er han ute av det russiske forsvaret.

– Etter 10 års tjeneste ble jeg fordømt som en forræder, en avhopper, bare fordi jeg ikke ville drepe folk, sier han.

– Men jeg var glad for at jeg nå var en fri person, at jeg ikke trengte å drepe eller bli drept, sier han til BBC.

