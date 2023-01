Barneombudet etterlyser bedre samarbeid mellom helsevesen og barnevern etter Spydeberg-dødsfallene

Bejer Engh har gjennom flere år uttrykt bekymring for at barnevernet, som i motsetning til helsevesenet ikke har anledning til å si nei, ikke alltid har verktøyene som trengs for å gi den hjelpen som trengs, skriver TV 2.

– Det er fortsatt slik at barnevernet ofte sitter igjen med et stort ansvar alene selv, om de ikke klarer å hjelpe barnet godt nok ut fra den kompetansen og de rammene de har, sier Bejer Engh.

TV 2 snakker med barneombudet etter Spydeberg-dødsfallene, men hun uttaler seg på generelt grunnlag. Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg 8. januar. Politiet antar de døde etter en overdose. To menn er siktet i saken.

Hun sier barnevernet, skolen og helsevesenet leverer i hver sin sektor og ikke samhandler på tvers av grensene.

I tillegg etterlyser hun at flytting av barn mellom institusjoner blir siste utvei. Hjalmarsen-tvillingene skal ha blitt flyttet en rekke ganger.

– Vi har i veldig mange år nå snakket om utfordringer med barn som trenger hjelp fra flere tjenester og særlig barn som er under offentlig omsorg, så dette haster veldig, sier Bejer Engh.

