Bjørn Rune Gjelsten flytter milliardverdier til datteren i Sveits

Finansavisen melder at 80 prosent av Gjelsten-imperiet overføres til Ingrid Gjelsten (21), som har meldt flytting til Sveits.

– Jeg har betalt 600.000 kroner dagen i privat skatt. Det er uforsvarlig. Jeg er tvunget til å ta ansvar, sier Bjørn Rune Gjelsten til avisen.

Gjelsten er god for 20 milliarder kroner, men 16 av disse flyttes nå til Sveits.

– Jeg var tvunget til å ta ansvar og har valgt å flytte deler av eierskapet ut, og å redusere behovet for å «tappe» selskapet for store utbytter for å betale skatt, sier Gjelsten.

Han flytter ikke selv til Sveits, men sier at han har valgt å foreta generasjonsskiftet tidligere enn planlagt.

– Ingrid er motivert og involvert i fremtiden til Gjelsten Holding. Da ser jeg det som helt naturlig å gjøre generasjonsskiftet. At hun skulle flytte til Sveits for å satse videre på hestesporten, har vært planlagt lenge, selv om hun formelt flyttet i oktober/november. Samtidig planlegger hun på sikt å studere ved universitetet i Zürich. Det er generasjonsskiftet som er gjort førtidig, sier Gjelsten.

