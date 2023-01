Byrådsleder Raymond Johansen ut mot Rødt om våpenstøtte

Det rødgrønne byrådet i Oslo styrer byen sammen med samarbeidspartiet Rødt, uten at Rødt har sittet i byrådet. Men nå sier byrådslederen til Klassekampen at utspillene om Ukraina fra Oslo Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri gjør det mindre fristende å samarbeide tettere med Rødt.

– Det gjør at det blir en større avstand mellom oss. Her viser det seg en avgrunn i virkelighetsforståelsen, sier Johansen, som mener spørsmålet ikke er et internt anliggende i Rødt

– Noen lurer kanskje på hvorfor jeg skal mene noe om hva Rødt mener. Det er fordi det er vårt samarbeidsparti, og jeg synes det er ubehagelig at Mobasheri i praksis løper Putins ærend.

Mobasheri mener angrepet fra byrådslederen er grovt. Han sier et nei til våpenstøtte til Ukraina er i tråd med den historiske linjen fra Norge.

– Det har vært Norges og Aps offisielle politikk i 60 år å støtte lands rett til selvforsvar uten å sende våpen, skriver Mobasheri i en epost til Klassekampen.

Mobasheri liker også dårlig at Johansen trekker inn samarbeidet mellom byrådet og Rødt i Oslo.

– Byrådslederen bør holde seg for god til å slå politisk mynt på en brutal krig. Dette bidrar til å ødelegge samarbeidet på venstresida om en lang rekke viktige saker for folk i Oslo, skriver han.

