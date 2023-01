Nav-direktør medgir at julefilm-opplegg for brukere ikke gikk som ønsket

– Det faglige innholdet i opplegget ble verken slik som Prima eller vi i Nav ønsker at det skal være. I utgangspunktet hadde de en god plan, men stort frafall blant brukerne gjorde at det ikke gikk an å gjennomføre det på en god måte, sier avdelingsdirektør May Beate Haugan i Nav til Adresseavisen.

Tiltaket i regi av Nav Midt-Norge, men med Prima som innleid tiltaksleverandør, fikk mye oppmerksomhet og kritikk i sosiale medier, både lokalt og nasjonalt.

Haugan mener tilbudet som Prima leverte i romjula, ikke var godt nok, men at Nav generelt er fornøyd med dem som leverandør.

– Nå ønsker vi å se på hvordan man gjennomfører denne typen tiltak i jula og i påska, tider da det kan være dårlig oppmøte, tilføyer hun overfor avisen.

Saken får også etterspill i Trondheim kommune, hvor Høyre har bedt kommunedirektøren redegjøre for kvaliteten av tilbudet, skriver Adressa. Stortingspolitiker Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har også stilt et spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren om saken.

