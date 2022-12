Kronprinsfamilien sender julehilsen

– Kronprinsfamilien vil gjerne ønske alle en riktig god jul. Det ble en litt annerledes julefeiring i år, og kronprinsfamilien vil gjerne takke for all omtanke som er kommet mens kongen har vært på sykehus og er veldig glade for at han nå er hjemme.

Det skriver familien selv i et innlegg delt på Instagram-profilen til Kongehuset. Bildet er også delt på Kongehusets Facebook-sider.

Det var mandag denne uken at kong Harald (85) ble innlagt på Rikshospitalet. Han hadde fått en infeksjon som måtte behandles med intravenøs antibiotika. Onsdag ble han skrevet ut fra sykehuset.

Torsdag kunne kommunikasjonssjef ved Kongehuset, Guri Varpe, fortelle til NTB at kong Harald og dronning Sonja (85) ville tilbringe julaften sammen med kronprinsfamilien på Kongsseteren.

Som vanlig vil kongefamilien også være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag.

