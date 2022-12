– Det er stengt for trafikk i tunnelen mellom Oslo S og Ski pga. strømproblemer. Togene kjører Østfoldbanen. Prognose for åpning er tidligst fredag 23.12 kl. 02:00, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen