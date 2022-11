Forsikringsselskapene advarer bilister som kjører med sommerdekk på vinterføre

Sist vinter hadde 13,6 prosent av bilene som var inne til skadetaksering hos If sommerdekk på bilen. Det er en økning på 7,3 prosent fra vinteren før. Ifølge If skjer flesteparten av skadene ved første snøfall.

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift for vinterføre. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Det er dog store forskjeller i dekkbruk mellom fylker og regioner i Norge.

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier Clementz.

