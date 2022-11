Analytikere skeptiske til Flyr-løsning

Selskapets opprinnelige planlagte aksjeemisjon ble ikke fulltegnet innenfor fristen tirsdag, men styret ga onsdag klarsignal til et alternativt forslag fra flere investorer.

Disse planene møter stor skepsis hos flere analytikere, skriver Dagens Næringsliv.

Analytikerne er skeptiske til at det i de neste rundene skal trykkes enorme mengder nye aksjer i flere omganger. Totalt venter man på at det skal trykkes 70 milliarder nye Flyr-aksjer til 0,01 kroner per stykk.

– Det er en ærlig, men uvanlig måte å gjøre det på, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management.

Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets advarer mot å investere i selskapets aksjer – de aksjene som har vært tilgjengelig på Oslo Børs før kapitalinnhentingen:

– Basert på det store antall aksjer som kommer gjennom den alternative strukturen, er Flyr priset til åtte-ni milliarder kroner på Oslo Børs, mens reell verdi er tilnærmet lik null, sier Westgaard.

Han tror det er stor sannsynlighet for at Flyr ikke kommer i mål med den alternative strukturen.

– Vi er skeptiske til at Oslo Børs blir brukt som markedsplass for noe som har likhetstrekk med et pyramidespill, sier Westgaard.

