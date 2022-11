Regjeringen ønsker flere teknologer – men kutter 1.500 studieplasser

Høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt i et intervju med Khrono at han ønsker seg flere nordmenn med doktorgrad i teknologifagene.

Men ifølge Dagens Næringsliv foreslår han likevel å kutte finansieringen til 1.500 IKT-studieplasser i statsbudsjettet for neste år.

– Det er toppen av frekkhet når regjeringen samtidig kutter 1.500 IKT-studieplasser og gir teknologibedrifter en kjemperegning med økt arbeidsgiveravgift. Regjeringen svekker norsk cybersikkerhet på sikt, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

Avisen har ikke fått noe svar fra Borten Moe om kuttet i et fag han mener må ha flere norskutdannede, men statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet sier at studieplassene aldri var ment å være permanente, men innført som et koronatiltak.

Bjørlo får støtte fra administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia – NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

– Norge skal omstilles fra råvareøkonomi til kunnskapsøkonomi. Likevel velger denne regjeringen å bruke over 1 milliard kroner på kutt i dieselavgift, fremfor å investere i kunnskap for fremtiden. Det er komplett uforståelig, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen