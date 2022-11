To omkomne i helikopterulykke i Verdal

Av Anna Nesje/NTB

En person er alvorlig skadd, og to personer bekreftes omkommet i helikopterulykken i Verdal, tvitrer politiet i Trøndelag.

Den skadde er kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim. De pårørende til de omkomne er varslet om saken.

Midtnorsk helikopterservice bekrefter at det er deres helikopter som er involvert i ulykken.

– Det er vi som er involvert, det er det eneste jeg kan bekrefte nå, sier flygesjef Tor Krogstad i selskapet til Adresseavisen.

Ifølge innsatsleder Stig Viken var det også en hund om bord i helikopteret, som styrtet på et jorde ved fylkesvei 757 mellom Verdal sentrum og Stiklestad.

Verdal kommune har iverksatt sitt kriseteam etter dødsulykken.

Ukjent årsak

– Vi har ennå ikke full oversikt over situasjonen, men det er et helikopter fra et privat firma, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim til NTB.

Både Statens havarikommisjon og politiets tekniske avdeling jobber på stedet for å finne årsaken til havariet.

Bilder fra stedet viser at det er tett tåke i området, som ligger like ved Stiklestad kirke.

– Helikopteret er totalvrak, og to traktorer bistår med å løfte opp førerhuset, rapporterer Innherreds reporter på stedet.

Ifølge avisa skal maskinen ha tatt av fra en lette- og landingsplass i nærheten like før det gikk i bakken. Det er ikke kjent hva slags oppdrag helikopteret var ute på.

Hjelpemannskaper på vei til det styrtede helikopteret i Verdal tirsdag. (Jørgen Haug/NTB)

Tåkeproblemer

Operasjonslederen sier politiet ble kontaktet av flytårnet på Værnes om hendelsen klokka 10.42. Hun opplyser at politiet først fikk vite at et helikopter hadde store problemer.

Ifølge innsatslederen kunne ikke luftambulansen lande på grunn av tåka.

– Redningsinnsatsen ble ikke forhindret på grunn av tåke, sier operasjonsleder Lægdheim til NTB.

En rekke utrykningsbiler rykket ut til stedet, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp umiddelbart.

---

Fakta om helikopterulykker i Norge

1. november 2022: To personer omkom og én ble alvorlig skadd da et helikopter styrtet ved Verdal i Trøndelag.

18. mars 2022: Fire amerikanske soldater mistet livet da et militært helikopter styrtet under Nato-øvelsen Cold Response i Nordland.

18. juni 2021: En 46 år gammel mann fra Kløfta omkom da helikopteret hans fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia på E18 i Porsgrunn i Telemark. Mannen var alene om bord i helikopteret av typen Robinson R44.

16. november 2020: En pilot ble lettere skadd i en helikopterulykke i Forsand i Sandnes kommune. Helikopteret fraktet betong til bygging av en kraftledning da halen på helikopteret knakk.

31. august 2019: Seks personer mistet livet da et Airbus H125-helikopter (tidligere kjent som Eurocopter AS-350) styrtet ved fjellet Skoddevarre i Alta. Helikopteret ble operert av selskapet Helitrans.

16. februar 2019: Et ektepar i 40-årene omkom i en ulykke med sitt eget helikopter av typen Robinson R44 i Røldalsfjellet i Hordaland.

26. oktober 2017: Et russisk Mi-8 helikopter styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard. Åtte mennesker mistet livet i ulykken, tre besetningsmedlemmer og fem forskere. Kun én av de omkomne ble funnet.

29. april 2016: Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland. Helikopteret var operert av selskapet CHC Helikopter Service.

14. januar. 2014: To menn omkom da et helikopter fra Norsk Luftambulanse traff en høyspentlinje og gikk i bakken ved Sønsterudtunnelen på E16 i Hole.

11. januar 2012: To personer omkom da et helikopter av typen Robinson R44 tilhørende Jämtlands Flyg gikk ned ved Mosjøen.

4. juli 2011: Fem personer omkom da et helikopter av typen Eurocopter AS350 B3 tilknyttet Airlift-basen i Kinsarvik havarerte i Hardanger under et privat flytteoppdrag.

27. januar 2010: Alle fire om bord omkom da et helikopter av typen Robinson R44 Astro styrtet og gikk gjennom isen utenfor havnebassenget i Horten. Helikopteret tilhørte Midtnorsk Helikopterservice AS.

4. februar 2009: Piloten omkom da et helikopter av typen Airbus AS-350B havarerte da det sto på bakken i Rostadalen i Målselv i Indre Troms.

30. mars 2008: Tre personer omkom da et russisk helikopter av typen Mi-8 med ni personer om bord styrtet cirka 4 kilometer fra Barentsburg på Svalbard.

14. september 2006: To personer omkom da et helikopter styrtet under frakt av bygningsmaterialer på Voss. Fraktevaieren fikk sleng og kom borti halerotoren.

---