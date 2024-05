Mattilsynet advarer mot økende vold mot griser

Nationen skriver at dette skyldes en mer aktiv og urolig griserase som skremmer bøndene. Mattilsynet har identifisert en mulig sammenheng med avlede egenskaper hos den nye hybridgrisen TN70, som nå dominerer det norske markedet.

I begynnelsen av mai sendte Mattilsynet ut en advarsel der de ba flere landbruksorganisasjoner om å ta opp den økende voldsbruken mot griser med sine medlemmer.

– Vi ser svært alvorlig på de tilfellene med utstrakt bruk av vold, skriver Mattilsynet.

Problemene ser ut til å være spesielt knyttet til besetninger med TN70-grisen.

– Grisen må håndteres riktig og man må opptre rolig. Vold mot gris er uansett forbudt og helt uakseptabelt, sier Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin til Nationen.

Professor Inger Lise Andersen ved NMBU har også merket seg problemet.

– De har et ekstremt behov for stimulering. Det kan jo være at avl på fôreffektivitet har virket motsatt, de er på leit etter mat hele tiden, og har et ekstremt behov for utforskning, sier Andersen.

Eik-Nes minner om at griser er nysgjerrige og aktive dyr, og beskriver dagens slaktegris som robuste og aktive krysninger.

– De trenger stimulering og noe å holde på med, sier Norsvin-sjefen. Han oppfordrer svineprodusentene til å sørge for «nok fôr, strø og variert aktivitets- og rotemateriale».

