– Opptatt av å formidle hvordan vi skaper verdier

– Som andre kommersielle selskaper som opererer i markeder preget av konkurranse, er vi opptatt av kommunikasjon for å formidle hvordan vi skaper verdier og hvilken rolle vi spiller i samfunnet, sier informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor.

– Våre aktiviteter bidrar til å forsyne verden med energi som den trenger. Vi tar klima på største alvor, og er stolte av den rollen vi spiller i energiomstillingen, fortsetter Rinde.

Aud Hegli Nordø, som er kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge, avviser Rindes argumentasjon.

– Verden trenger ikke ny fossil energi, som på lik linje med tobakk og alkohol er skadelig for oss. Det verden trenger er at vi i den vestlige verden forbruker mindre og at de energikildene som vi skal investere i framover, er fornybare, sier hun.

«Tikk takk mot 2050»

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at forbud mot fossilreklame, slik som reklame for flyreiser og bensinbiler, er i ferd med å spre seg. Både byer i Nederland og den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt slike forbud, og det jobbes på ulike vis med å få på plass lignende forbud også i mange andre land. I tillegg har både aviser og tidsskrifter i flere land vedtatt at de ikke lenger vil ta imot og publisere annonser fra oljeselskaper.

I Norge har det vært forbud mot både tobakks- og alkoholreklame i snart 50 år, så reklameforbud er på ingen måte noe nytt her, men fossilreklame florerer fortsatt.

Equinor er selv blant dem som bidrar til det, senest med en stor kampanje nå i sommer. «Takk for de første 50. Tikk takk mot 2050», er budskapet.

– Hvor mye penger bruker Equinor på å reklamere for egen virksomhet?

– Kostnadene til kommunikasjon rundt vår virksomhet inngår i vår ordinære rapportering, men det er ikke et spesifisert segment, svarer informasjonsdirektør Sissel Rinde.

39 mill. på et halvår

I fjor spurte MDG daværende olje- og energiminister Tina Bru (H) om hvor mye penger Equinor brukte på reklame og påvirkningsarbeid i Norge.

– Equinor opplyser at selskapet anser informasjon om den type kostnader representanten spør om, som bedriftsinterne, og at det ikke rapporteres på det detaljeringsnivået som følger av spørsmålet, svarte Bru.

Nettavisen har likevel kunnet konstatere at det er snakk om betydelige beløp.

«Tall fra markedsanalyseselskapet Nielsen viser at Equinor kjøpte reklame til en verdi av 39 millioner kroner i første halvdel av 2021», skrev Nettavisen i fjor høst.

Greenpeace mener selskapene innen olje, kull og gass bruker både reklame og sponsoravtaler «som en avledning fra de klimaødeleggende virksomhetene sine, mens handlingene deres ødelegger liv og fører oss dypere inn i klimakrisen.»

Det avviser informasjonsdirektør Sissel Rinde.

– Vi har ikke noe behov for å avlede oppmerksomheten fra vår virksomhet, sier hun med henvisning til at Equinors aktiviteter bidrar til å forsyne verden med energi som den trenger.

– Farlige radikale

Det er ikke bare Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge, som er uenig i det.

– Klimaaktivister opplever noen ganger å bli framstilt som farlige og radikale. Men de farlige radikale er de som øker produksjonen av fossil energi, uttalte FNs generalsekretær António Guterres, ifølge NRK, på en pressekonferanse i april.

Nå i juni har Guterres nok en gang kommet med knallhard kritikk av oljesektoren, under en konferanse i Det Hvite Hus med president Joe Biden blant deltakerne.

Fossilt brensel gir verken politisk eller økonomisk mening, uttalte Guterres. Han sammenlignet de fossile selskapene med tobakkprodusentene, som fortsatte å pushe sine avhengighetsskapende produkter samtidig som de skjulte eller angrep helseråd som viste klare sammenhenger mellom røyking og kreft, skriver avisa The Guardian.

– Som FNs generalsekretær sier, har fossilindustrien i tiår investert i pseudovitenskap for å undergrave viktig klimaarbeid. De bruker akkurat de samme skandaløse taktikkene som tobakksindustrien, sier Nordø.

– I mange tiår har disse industriene løyet om hvor sunne og rene produktene deres er, selv om de vet at de er skadelige, tilføyer hun.

Her til lands har interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, blant annet i en dokumentar på NRK, argumentert med at norsk olje er den reneste i verden. Organisasjonen har begrunnet dette med at Norge er det landet som har minst utslipp fra egen produksjon.

– Fossilindustrien forsøker å skjule de åpenbare risikoene for klima og helse slik at de kan fortsette å tjene penger, konstaterer Nordø.

