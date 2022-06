Forbud mot fossilreklame sprer seg

Nede på Stortinget T-banestasjon er Kirsty Morris i ferd med å feste klistremerker med budskapet «Ingen fossilreklame, takk! Men gjerne mer samfunnsansvar» på en diger reklameplakat fra Equinor.

– Hvorfor vil du ikke ha fossilreklame?

– I 1975 ble det forbud mot tobakksreklame i Norge fordi tobakk er usunt. Det samme er de fossile produktene til oljeselskapene, svarer Greenpeace-aktivisten.

– Med reklame kjøper oljeselskapene seg goodwill. De burde i stedet ha investert i fornybar energi og stanset oljeproduksjonen, tilføyer Aaron Grey, som aksjonerer sammen med Morris for Greenpeace denne ettermiddagen.

Forbudt i 47 år

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) tar tobakk livet av over åtte millioner mennesker årlig. Samtidig er det tre millioner som dør av alkohol.

Samme år som forbudet mot tobakksreklame trådte i kraft i Norge, for 47 år siden, ble det også forbudt å reklamere for alkohol. Formålet er blant annet å redusere etterspørselen, ifølge Helsedirektoratet.

Leiden er blant de nederlandske byene som har vedtatt forbud mot fossilreklame. (Peter Dejong/AP)

[ Tidligere miljøvernministre: Nå er det akutt krise ]

Greenpeace mener det er all mulig grunn til å sidestille fossile produkter med tobakk og alkohol.

– Årlig dør over sju millioner mennesker en for tidlig død på grunn av de små partiklene som dannes under forbrenning av fossilt brennstoff som olje, kull og gass, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge, og viser til Verdens helseorganisasjons nettsider om luftforurensning.

Også klimakrisen tilsier i høyeste grad at det bør bli et forbud mot fossilreklame, mener Nordø.

– Selskaper innen olje, kull og gass, bilbransjen og luft- og sjøfartsselskaper, bruker reklame og sponsoravtaler som en avledning fra den klimaødeleggende virksomheten sin, mens handlingene deres ødelegger liv og fører oss dypere inn i klimakrisen.

Seks byer i Nederland

Greenpeace er på ingen måte alene om å vurdere fossilreklame på denne måten, og flere steder har de allerede forbudt slik reklame.

– I Nederland har seks byer forbudt fossilreklame, forteller Nordø.

Byene det er snakk om er Amsterdam, Haag, Utrecht, Leiden, Enschede og Haarlem.

[ Forbruket skal ned for å redde naturen ]

Bystyrene i disse byene fattet vedtak om forbud mot fossilreklame så sent som i fjor. Forbudene innebærer at det ikke lenger skal henges opp fossilreklame på holdeplasser for buss og trikk, i rundkjøringer, på lyktestolper eller andre steder i byene, går det fram av nederlandske nyhetsmediers omtale av disse vedtakene.

– Reklame oppmuntrer til forbruk, og ved å ikke lenger vise fossilreklame tar Utrecht et skritt mot klimaendringene. Vi beskytter innbyggernes helse mot virkningene av klimaendringer og luftforurensning, sier Maarten Van Heuven fra «Partij voor de Dieren», i en sak på partiets egne nettsider.

Også i Leiden har «Partij voor de Dieren» vært med på å få gjennom et reklameforbud.

– Leiden har som ambisjon å være en klimanøytral by innen 2050. Fossile annonser, som annonser fra oljeselskaper og flyselskaper, passer ikke inn i denne ambisjonen fordi de oppfordrer til mer bruk av fossilt brensel.

– Reklame for fossile produkter lokker og oppmuntrer folk i Leiden til å gjøre kjøp som bidrar til klimaendringer, skriver partiets lokallag om bakgrunnen for forbudet.

[ Biltrafikken gasset opp ]

Fransk forbud vedtatt

Også i mange andre land jobbes det for å få innført forbud mot fossilreklame, forteller Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge.

– Av byer i Norden, jobbes det med forbud i blant annet Stockholm, Göteborg og Helsinki, men de er ikke innført ennå.

– Ellers har den franske nasjonalforsamlingen vedtatt en lov om å forby fossilreklame, som forventes å bli implementert i løpet av denne sommeren, fortsetter Nordø.

Den aktuelle og omfattende klimaloven det er snakk om, omfatter forbud mot reklame for all fossil energi fra andre halvdel av 2022, og forbud mot reklame for biler som slipper ut mer enn 123 gram CO₂ per kilometer, fra 2028, ifølge Bloomberg.com. Greenpeace kunne ha ønsket seg en strengere lov, men ser på den «som det første steget i riktig retning».

Motstanden mot fossilreklame kommer også til uttrykk på andre måter. Avisa The Guardian sier nå nei til oljeselskaper som vil reklamere hos dem. Det samme er tilfellet for British Medical Journal og den svenske avisa Dagens ETC. Reklamebyrået Forsman & Bodenfors, med hovedkontorer både i Sverige og New York, varslet i fjor at de ikke lenger ville ta oppdrag fra olje- og gasselskaper.

– Beslutningen er fattet av moralske grunner, uttalte da administrerende direktør Guy Hayward til New York Times.

– Oljeselskapene viser bare de gode sidene ved seg selv når de reklamerer, sier Aaron Grey fra Greenpeace, som deltar i miljøorganisasjonens kamp for et forbud mot fossilreklame. (Foto: Tor Sandberg)

[ Her skal det igjen bli natur (en stund) ]

Ønsker bredt forbud

Greenpeace mener at et norsk forbud mot fossilreklame bør ligne på forslaget til «Ban fossil fuel ads», et europeisk borgerinitiativ som snart har samlet 300.000 underskrifter. Det innebærer følgende:

Forbud mot reklamering for selskaper eller lobbyorganisasjoner som utvinner, foredler, produserer, leverer, distribuerer eller selger fossilt brensel, altså kull, olje og gass.

Forbud mot reklamering for selskaper som fremmer bruken av luft-, vei- eller maritim transport drevet av fossilt brensel, med unntak av kjøretøyer dedikert til transporttjenester av generell økonomisk interesse, for eksempel kollektivtrafikk.

Forbud mot sponsoravtaler fra foretak nevnt i de foregående punktene.

– Fossilindustrien har fått lov til å drive med grønnvasking altfor lenge. Nå er tiden inne for å ta tilbake kontrollen over hvilke reklamer og sponsoravtaler vi vil ha i det offentlige, både for klimaets framtid og helsas skyld, sier Nordø.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen