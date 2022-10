Julevarene er i butikk: – Det er alltid noen som føler at julevarene kommer tidlig

Røde julemarsipanpakker med pynt av trær, julekuler og det som hører julesesongen til er allerede å finne i butikkene til dagligvarekjeden Rema 1000.

– Hver høst er det alltid noen som føler at julevarene kommer tidlig, men julevarene kommer stort sett samme tid hvert år. Vi prøver så godt vi kan å ha varene i butikk når folk begynner å etterspørre og få lyst på dem, men det varierer naturligvis litt fra produkt til produkt når etterspørselen melder seg, sier Hege S. Rognlien.

Hun er leder for kommunikasjon i Rema 1000.

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim, sier til avisen Nationen at det er en myte at Nidar sin julemarsipan stadig kommer tidligere i butikkene.

– Tradisjon tro kommer juleproduktene til samme tid også i år. Butikkene tilbyr et utvalg av julemarsipan fra Nidar nå fra oktober. Marsipanpølser og poser med julemarsipan er blant våre mest populære varianter, og de er gjerne ute i butikk rundt uke 42. Så kommer det flere varianter fram mot jul, sier Aandstad Ekheim til avisen.

[ Nye juletradisjoner tar over: – Ville vært helt utenkelig for 20 år siden ]

Julebrus i oktober

Også julebrus er å finne i butikkene i oktober. Denne uka fylte flere butikker på med julebrus, og kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard mener julebrusfansen har ventet lenge.

– De har ventet lenge nok, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard i en pressemelding.

– Av erfaring vet vi at julebrusen tar et godt jafs av bruskategorien allerede fra første salgsuke. Og så blir det bare mer og mer før det topper seg den siste uken før jul. Da pleier julebruskategorien å stå for om lag 25 prosent av brussalget. Totalt skal det kjøres ut rundt ti millioner liter julebrus bare fra Ringnes. Det er ganske vilt, sier han.

I fjor ble det totalt solgt 21 millioner liter julebrus i Norge, ifølge Ringnes.

[ Nye Frp-forslag: Vil fjerne sykkelveier og selge barnehager ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen