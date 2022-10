Senterpartiet: Lakselobbyen vil ikke vinne fram om lakseskatt

Pollestad, Senterpartiets fremste finanspolitker, beskriver sjømat- og laksenæringen som «en veldig mektig lobbyorganisasjon».

– De er mektige og de er overalt, men jeg tror nok ikke de har sjanse til å snu prinsippet om at det kommer en grunnrenteskatt, sier Pollestad til Klassekampen.

Regjeringen la i forrige uke fram forslag om en grunnrenteskatt på havbruk. Skatten vil ta inn 3,65 milliarder kroner fra havbruksnæringen, som skal fordeles mellom staten og kommunene. Et bunnfradrag gjør at den bare treffer selskaper som produserer 5.000 tonn i året eller mer.

Laksenæringens lobbyorganisasjon Sjømat Norge var raskt ute og anklaget Ap og Sp for «å slakte Norges viktigste fremtidsnæring», «slukke lysene i vinduene langs kysten», og «tvinge arbeidsfolk til å henge arbeidsdressen på kroken».

– Jeg merker at lobbyen og selskapene kjører veldig hardt på våre lokale tillitsvalgte. Jeg merker også at de kjører på andre partier og får dem til å rette innsatsen inn mot Senterpartiet og at dette liksom er distriktsfiendtlig, sier Pollestad.

Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge reagerer skarpt på framstillingen om at «lobbyen og selskapene kjører veldig hardt» på Sps lokalpolitikere.

– Det er ikke det vi gjør. Det er tull. Vi regner på hva dette vil koste, basert på det regjeringen har lagt på bordet, og vi ser at det får katastrofale konsekvenser, sier Haram.

