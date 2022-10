Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang skilles

De to skriver dette på Facebook tirsdag.

– Etter 26 år langs livet landevei har vi kommet til den avgjørelsen at livene må leves hver for oss. Vi har lagt et svært krevende år bak oss. Men vi har klart å kommunisere ærlig hele tiden, skriver de to.

De vektlegger at de fortsatt er gode venner og glad i hverandre.

– Nå skal vi finne ut av ting hver for oss – og det blir en tøff tid. Vi håper dere alle kan forstå at dette ikke er så lett, og viser respekt for det. En god klem når vi treffes er det viktigste, heter det videre.

Bent Høie har siden 1. november i fjor vært statsforvalter i Rogaland, etter åtte år som helse- og omsorgsminister. Dag Terje Klarp Solvang har vært generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) siden 2018 og var tidligere markedssjef i Høyre.