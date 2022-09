Tre ansatte i PST stanset med våpen på flyplass i Kongo

NRK skriver at kongolesiske medier har publisert bilder av det som skal være bærelisens for etthåndsvåpen utstedt av det kongolesiske innenriksdepartementet.

De tre PST-ansatte har fått tillatelse til å være i besittelse av hver sin Sig Sauer-pistol med 100 patroner for selvforsvar for perioden 29. september til 6. oktober.

– PST er kjent med meldingen om pågripelser. Dette stemmer ikke, personene er ikke pågrepet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Den norske ambassaden i Kongo skriver på Twitter at våpnene ble beslaglagt på flyplassen til tross for at ambassaden på forhånd hadde vært i dialog med kongolesiske myndigheter.

Ambassaden skriver også at de PST-ansatte er i Kongo for å forberede klima- og miljøminister Espen Barth Eides besøk neste uke der det siste formøtet før årets klimatoppmøte COP 27.

